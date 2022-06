Monaco-Sieger Perez gewann abschließendes Baku-Training

Perez war im Abschlusstraining in Baku nicht zu schlagen.

Baku – Red-Bull-Pilot Sergio Pérez hat nach seinem Sieg beim Formel-1-Klassiker in Monaco seine gute Form bestätigt. Der Mexikaner gelang am Samstag beim Abschlusstraining vor dem Großen Preis von Aserbaidschan mit 1:43,170 Minuten die Bestzeit. Auf dem Stadtkurs von Baku war Pérez damit 0,070 Sekunden schneller als Charles Leclerc im Ferrari. Platz drei belegte Weltmeister Verstappen (+0,279) im zweiten Red Bull vor Carlos Sainz (+0,426) im zweiten Ferrari.

Das Quartett dürfte am Nachmittag (16.15 Uhr) auch die Pole Position unter sich ausmachen. Vor dem achten Saisonrennen am Sonntag (13.00 Uhr/beide ServusTV und Sky) führt Titelverteidiger Verstappen die Gesamtwertung an. Leclerc liegt neun Punkte dahinter, Pérez ist mit 15 Punkten Rückstand WM-Dritter.