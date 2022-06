Drei Tote in Wohnung in Belgien entdeckt: womöglich erstochen

Brüssel – In Belgien sind in einem Haus die Leichen von drei Menschen entdeckt worden. Wie die belgische Nachrichtenagentur Belga am Nachmittag unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft berichtete, starben die drei Personen vermutlich durch Messerstiche. Bei den Toten handle es sich um eine 54 Jahre alte Frau, ihren 23 Jahre alten Sohn sowie einen Freund der Familie im Alter von 47 Jahren.

Was in dem Haus in einem Vorort der Stadt Löwen genau passierte, war zunächst unklar. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hatte eines der Opfer in der Nacht auf Samstag die Polizei gerufen und von einem Messerangriff berichtet. Die Zeitung Het Laatste Nieuwe schrieb unter Berufung auf Nachbarn, dass der Hund der Bewohner nachts pausenlos gebellt habe. (APA/dpa)