Kletterer in Zams zehn Meter abgestürzt und von Felsbrocken getroffen: schwer verletzt

Zams – Weil sich ein Felsbrocken gelöst hatte, ist am Samstag in Zams ein Kletterer (45) rund zehn Meter über gestuftes Gelände abgestürzt. Dabei wurde der 45-Jährige auch noch von dem etwa 30 bis 40 Meter großen Stein getroffen und schwer verletzt.

Sein Kletterpartner (49) setzte die Rettungskette in Gang. Zwar konnte er seinen abgestürzten Kollegen noch sichern, allerdings musste der Verletzte bis zum Eintreffen der Rettungshubschraubers in der Wand hängen bleiben. Er wurde mittels Tau geborgen und mit Blessuren an Brustkorb und Hand ins Zammer Krankenhaus geflogen.

Die beiden Deutschen waren am Vormittag von der Steinseehütte in Zams aufgebrochen und wollten über den Südostkamin die Schneekarlesspitze besteigen. Zu dem Unfall kam es dann am Beginn der 5. Seillänge. Als sich der 45-Jährige als Vorsteiger etwa vier bis fünf Meter in der Wand befand, löste sich plötzlich der Felsbrocken. (TT.com)