Taxi prallte in Bayern mit Auto zusammen: Fahrgast starb in Klinik

Forchheim – Ein Taxi-Fahrgast ist nach einem Unfall in Oberfranken an seinen Verletzungen gestorben. Das Taxi, in dem der 87-Jährige saß, war am Freitagnachmittag in Forchheim mit dem Auto einer Frau zusammengestoßen, die offenbar auf der Staatsstraße wenden wollte, wie die Polizei am Samstag mitteilte.