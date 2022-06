Gedenkfeier in Garmisch: Bayern trauert um Opfer des Zugunglücks

Garmisch-Partenkirchen – Gut eine Woche nach dem Zugunglück bei Garmisch-Partenkirchen begeht Bayern einen Tag der Trauer: An der Unglücksstelle legten Menschen am Samstag Blumen nieder. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ordnete für alle Staatsgebäude im Freistaat Trauerbeflaggung an. Für den späten Nachmittag hatten die beiden großen christlichen Kirchen zu einem ökumenischen Trauergottesdienst in Garmisch-Partenkirchen eingeladen.