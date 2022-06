Leichnam eines seit Oktober vermissten Bergsteigers in Nassereith gefunden

Nassereith – Die Leiche eines seit Mitte Oktober aus Nassereith abgängigen Bergsteigers ist gefunden worden. Der Bruder des Vermissten war am Samstag auf der Suche nach Hinweisen auf den Fotoapparat des 57-Jährigen gestoßen, der im Bereich des „Mittleren Kreuzjoches" in den Lechtaler Alpen auf einem Steinmandl stand, berichtete die Polizei. Nach Auswertung der Fotos dürfte der Verunfallte ein Foto mit Selbstauslöser gemacht haben und dabei rund 100 Meter abgestürzt sein.

Der Mann war am 17. Oktober auf den Loreakopf in den Lechtaler Alpen gewandert. Weil das Wetter schlecht war, musste er die Wanderung abbrechen. Er dürfte am darauffolgenden Tag einen erneuten Versuch unternommen haben. Das Auto des Mannes war am Parkplatz eines Hotels an der Fernpassbundesstraße entdeckt worden, Suchaktionen waren bisher erfolglos geblieben. (TT.com)