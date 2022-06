Mann und Frau bei Heuarbeiten in Weer in Kreisler hineingefressen

Weer – Schwerste Verletzungen hat sich am Samstag ein Paar bei Heuarbeiten in Weer zugezogen. Ein 43-Jähriger war auf einem Feld von einem Heukreisler erfasst und hineingezogen worden. Als seine Partnerin (37) dem am Boden liegenden und schwer verletzten Mann helfen wollte, wurde sie selbst vom rechten Ausleger des Kreislers erfasst und hineingefressen.