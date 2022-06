„Odyssee in Rot-Weiß-Rot“ in Uderns: Solo für einen Spaßvogel

Schwerer Fall von Inselkoller. Martin Leutgeb als gestrandeter Beamter Pointinger. © Steudltenn/Kaser

Von Markus Schramek

Entgeltliche Einschaltung

Uderns – Österreichs skandalgetränkte Innenpolitik stellt jede Satire in den Schatten. Da liegt die Versuchung nahe, sich als Stückeschreiber an den Absonderlichkeiten zu bedienen, die aus ministeriellen Kabinetten und Smartphones an die Öffentlichkeit durchsickern.

Der Oberösterreicher Werner Rohrhofer, Stofflieferant im Auftrag des Theaterfestivals Steudltenn, schöpft reichlich aus dem Fundus realer Polit-Grotesken. Wer halbwegs aufmerksam die Medien verfolgt, kann Rohrhofers am Freitag in Uderns uraufgeführter Komödie „Odyssee in Rot-Weiß-Rot“ mühelos folgen. Da werden situationselastisch Festplatten geschreddert, Laptops spazieren gefahren. Und überhaupt: dieses Corona-Chaos, ja mei oh mei!

Als einzige Figur vor diesem sattsam bekannten Hintergrund erleben wir den auf einsamer Südsee-Insel gestrandeten Beamten Amtsrat Hermann Pointinger. Gemimte Staatsdiener am Nasenring des Humors theatral vorzuführen, geht auch immer. Schließlich kennt fast jeder jemanden, der jemand kennt, der mit der Beamtenschaft aber so was von schlimme Erfahrungen gemacht hat.

Kurzum: Das Stück kratzt populär an mancher Oberfläche der österreichischen Seele. Diese „Odyssee“ wirkt wie ein Schnellschuss, nach dem Motto: „Wir brauchen etwas Lustiges, rasch!“

Gelacht wird tatsächlich viel, weil sich der Solist oben auf der Bühne als Spaßvogel entpuppt, alle Register zieht und mehr als eine Stunde lang das volle Haus im Wege eines Nonstop-Monologs zutextet. Martin Leutgeb gibt diesen Beamten Pointinger mit äußerster Hingabe sowie mit Shorts und Schlips. Von Terroristen, die sein Kreuzfahrtschiff kaperten, wurde er im Schlauchboot Richtung Insel verfrachtet mit nichts weiter als einem Flascherl GV (= Grüner Veltliner, was dachten Sie denn?) an Bord.

Niemand da auf dem Eiland, kein Hula-Mädchen weit und breit, bloß eine Notrufsäule, doch die ist – Sankt Bürokratius, hilf! – dauerbesetzt und falls gerade nicht, dann sind Vorschrift und Mittagspause dem Dienenden am rettenden Ende der Leitung heiligst.

Amtsrat Pointinger wird zunehmend gaga, Lagerkoller pur, er schlüpft ins Tutu-Röckchen aus angeschwemmtem Plastikmüll und tanzt, na was wohl, den Donauwalzer: In der Heimat, am Baggersee, ist bzw. wäre es doch am schönsten.

Pointinger/Leutgeb hopst und blödelt und grimassiert. Er schreit und säuselt, gerät in Panik, ist im nächsten Moment wieder fluchender Macho, lässt den Ausländerfeind heraushängen, bekommt final gar von seinem Alter Ego charakterlich den Spiegel vorgehalten. Auweh! Mutmaßlich hat er all das aber ohnehin nur geträumt.