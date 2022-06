Neues Grünes Spitzenduo für Stabilität und gegen vorgezogene Wahlen

Kufstein – Plötzlich ging es schneller als geplant. Der nach der Landtagswahl aus der Landespolitik ausscheidenden Landeshauptmannstellvertreterin Ingrid Felipe war es vorbehalten, das Ergebnis der parteiinternen Vorwahl zu verkünden. Gebi Mair und die stellvertretende Landessprecherin Petra Wohlfahrtstätter hatten es offenbar geschafft, auch im mitgliederstarken Unterland zu punkten. 159 von 284 gültigen Stimmen und damit 56 Prozent entfielen auf sie, Soziallandesrätin Gabriele Fischer und der Landtagsabgeordnete Georg Kaltschmid erhielten 125 Stimmen oder 44 Prozent. Damit führen Mair und Wohlfahrtstätter die Grünen in die Landtagswahl.

Fischer, die es abgelehnt hatte, gemeinsam mit Mair zu kandidieren, sah man die Enttäuschung sichtlich an. „Ich werde sicher bis zum Ende der Regierungsperiode im Amt bleiben, ob ich wieder kandidiere, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Darüber werde ich erst in den nächsten Tagen und Wochen Gespräche führen.“ Zuletzt galt sie intern als leichte Favoritin, mit Mair – obwohl erst 38 Jahre alt – setzen die Grünen auf einen ihrer erfahrensten Politiker und Wahlkämpfer.

Gebi Mair hat allerdings nicht nur Freunde, bewusst ließ er deshalb Wohlfahrtstätter den Vortritt. Die 53-jährige Trinserin betonte, obwohl „nur ein Team gewinnen konnte, haben wir als Partei immens gewonnen. Wir haben gezeigt, dass in der Politik ein fairer Dialog und Wettbewerb der besten Ideen möglich sind, und damit ein positives Gegenbild zur Inszenierung und Polit-Folklore der anderen Parteien aufgezeigt.“ Die Grünen seien eine Bewegung, in der es vor Lebendigkeit sprühe.

Das versuchte auch Mair zu vermitteln, der in einer emotionalen Rede allerdings bereits deutlich die Wahlkampflinie des neuen grünen Spitzenduos skizzierte. Gesellschaftlicher Zusammenhalt, Energiewende auch mit Windkraft in Tirol, eine Wahlkampfkostenobergrenze, transparente Parteifinanzen, ein neues Schutzgebiet vor der Wahl und „Haltung statt altes Denken“ seien unbedingt notwendig. An den Koalitionspartner ÖVP gerichtet sagte Mair, dass man sich auf die Grünen verlassen könne. „Es ist Zeit für Stabilität und Verlässlichkeit. Wir sind gewählt für die volle Legislaturperiode.“