Klimaforscherin: „Wirtschaft, die immer wächst, ist ein Problem“

Lech – Der vom Menschen massiv verstärkte Treibhauseffekt beschleunigt die Erderwärmung, lässt Polareis schmelzen, was noch mehr dunkle Oberfläche hervorbringt, wodurch sich die Erde noch stärker erwärmt – einmal mehr appellierte Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb beim Energieforum Impact Lech, solche Rückkoppelungseffekte zu durchbrechen. „Sonst droht das Klima in eine Schleife ständiger Erwärmung zu geraten, ohne dass die Menschen etwas entgegensetzen können“, warnt Kromp-Kolb. Zwar sei noch Zeit, die Erwärmung auf 1,5 Grad – gerechnet vom Beginn der Industrialisierung bis zum Jahr 2100 – zu begrenzen, aber: „Wir haben nicht mehr viel Zeit. Denn aktuell entwickelt sich alles in Richtung Kollaps.“ Das 1,5-Grad-Limit werde bereits in den frühen 2030er-Jahren erreicht sein. „Wir stehen vor der Entscheidung: bei 1,5 Grad stabilisieren oder ein Hot-House-Earth-Szenario ständiger Erwärmung.“