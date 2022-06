Wenn das Lernen schwer fällt: Wie Eltern ihre Kinder unterstützen sollten

Jedes Semester bietet das Zentrum für Lernen und Lernstörungen an der UMIT Tirol verschiedene Gruppentrainings an. In den Gruppentrainings werden den Kindern in Kleingruppen von maximal sechs Kindern/ Jugendlichen, Inhalte und Strategien zum Lernen, zum besseren Umgang in Prüfungssituationen/ mit Prüfungsangst, zur Verbesserung des Selbstmanagements und der Leistungsmotivation oder hinsichtlich der Aufmerksamkeit vermittelt.