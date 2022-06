Nationalrat von Ukraine-Krieg dominiert, auch Corona ist weiter Thema

Wien, Kiew, Moskau – Der Ukraine-Krieg wirft seine Schatten auf die kommende Plenarwoche des Nationalrats. Einerseits ist der Parlamentspräsident des von der russischen Aggression betroffenen Staats zu Gast, andererseits wird die von dem Konflikt befeuerte Teuerung in mehreren Punkten zum Thema. Zudem wird wieder einiges an Corona-Regeln neu definiert.

Wie man in Europa wieder zu Frieden kommen könnte, bewegt die ÖVP als Themengeberin der „Aktuellen Europastunde". Als Beispiel dient da der Volkspartei Südtirol, weshalb man 30 Jahre Streitbeilegung im Hohen Haus begeht. Am Mittwoch ist dann zu Beginn der Sitzung Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) Gast der „Fragestunde".

An Corona kommt man auch diese Plenarwoche nicht vorbei. Gemäß den geplanten Beschlüssen soll der Gesundheitsminister künftig Verkehrsbeschränkungen allgemein (als Alternative zur Absonderung) per Verordnung festlegen dürfen. In der Kontaktnachverfolgung sollen Gesundheitsbehörden künftig zu Spitzenzeiten priorisieren und einschränken dürfen.

Nun auch formal alles in die rechte Ordnung gebracht wird, was die Kompetenzaufteilung in der Bundesregierung angeht – und das über den Beschluss des Bundesministeriengesetzes. So gibt es künftig ein Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft und es wandert der Zivildienst vom Landwirtschaftsministerium ins Kanzleramt (zur Jugendstaatssekretärin). Das Finanzministerium bekommt Digitalisierung (mit einem eigenen Staatssekretär) und Telekom-Regulierung hinzu.