Derby der Tiroler Damen-Tennis-Teams: Des einen Freud, des ...

Die Bilanz von Matthias Haim im Schwazer Erstligadress ist positiv. Und aufzeigenswert. Gegen Peter Goldsteiner, in der Begegnung im unteren Play-off gegen Harland, feierte der 24-Jährige den zehnten Einzelsieg für Schwaz. Ein besonderer Erfolg, weil Haim im Match-Tiebreak einen 3:7-Rückstand in einen 10:7-Erfolg verwandelte. Damit neben Philipp Schroll, Daniel Baumann und Andrew Paulsen beim 6:3-Sieg für die vorentscheidende 4:2-Führung nach den Singles sorgte. Was nicht in die Jubelstimmung im Schwazer Lager passte, war die Tatsache, dass die Doppelspiele nicht am Court ausgetragen, sondern am Papier entschieden wurden.