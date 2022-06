Tödlicher Motorradunfall in einem Tunnel in Südtirol

Naturns – In einem Tunnel in Staben bei Naturns in Südtirol ist es am frühen Samstagnachmittag zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Medienberichten zufolge starb ein 38-jähriger Motorradfahrer aus Meran. Zwei österreichische Staatsbürger wurden bei dem Zusammenprall verletzt – einer von ihnen schwer. Mehrere Motorräder und ein Campingfahrzeug waren in den Unfall verwickelt, hieß es.