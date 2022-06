Rassistische Zwischenrufe gegen Kyrgios: Turnier kündigt Untersuchung an

Stuttgart – Der australische Tennis-Profi Nick Kyrgios hat nach seinem Halbfinal-Aus beim ATP-Turnier in Stuttgart rassistische Äußerungen des Publikums angeprangert. "Eine Sache, die ich niemals tolerieren werde, sind Zuschauer, die Athleten beschimpfen und beschimpfen. Es passiert mir persönlich schon seit einiger Zeit, von rassistischen Kommentaren bis hin zu völliger Respektlosigkeit", schrieb der 27-Jährige auf Instagram. Das Stuttgart-Turnier kündigte eine Untersuchung an.

Das ATP-Turnier in Stuttgart erklärte in einer Aussendung, dass die Einhaltung sportlicher Werte wie Fairness, Toleranz und Teamspirit für die Veranstaltung oberste Priorität haben. "In diesem Sinne werden auch keine diskriminierenden Aussagen seitens der Zuschauer akzeptiert. Wir haben Nick Kyrgios und seinem Team unser Bedauern zu den Vorkommnissen zum Ausdruck gebracht und ihm versichert, dass wir ein derartiges Verhalten nicht akzeptieren. Der Vorfall wird derzeit von den Verantwortlichen untersucht."