Nun fast 70 Verletzte bei Zugunglück von Garmisch-Partenkirchen

Zwei aufgeschnittene Zugwaggons liegen in der Nähe der Unglücksstelle auf einem Betriebshof. Bei dem Zugunglück am 3.06.2022 kamen fünf Menschen ums Leben, viele weitere wurden verletzt.

Garmisch-Partenkirchen – Mehr als eine Woche nach einem tödlichen Zugunglück in Garmisch-Partenkirchen in Bayern meldet die Polizei neue Zahlen von Verletzten. Nach aktuellem Stand seien 16 Menschen schwer und 52 leicht verletzt worden, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd am Sonntag mit. Der Zustand einer schwerst verletzten 34-jährigen Frau sei nach wie vor kritisch.