Auf ein paar Regentropfen folgen Sommertage in Tirol

Die Sonne zeigt sich auch in den kommenden Tagen über dem Plansee. © Leserfoto Rainer Schmid

Wien – Eine fast perfekte Sommerwoche steht Tirol bevor: Mit dem großen Regen ist es zwar vorbei, am Montag bringt aber eine Kaltfront noch einmal ein paar Wolken und Schauer. Doch danach versprechen die Experten der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) sonnige Tage bis zum Ende der Woche.

Vor allem im Westen beginnt die Woche wolkenverhangen. Vormittags machen sich über Tirol auch dichtere Wolkenfelder breit, immer wieder kommt es zu Schauern. Am Nachmittag klingt der Regen ab und die Sonne kommt hervor. Weiter im Osten Österreichs bleibt es eher bei teils kräftigen Schauern und es können auch Gewitter eingelagert sein. Am Nachmittag steigt besonders im Südosten die Gewitterneigung an. Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus westlicher Richtung. Als Frühtemperaturen werden 10 bis 17 Grad erwartet, als Tageshöchsttemperaturen 21 bis 29 Grad, am wärmsten im Südosten.

Mit Dienstag setzt sich mit zunehmendem Hochdruckeinfluss sehr sonniges Wetter durch. Ein paar harmlose Quellwolken können über Tirol für weiße Tupfer am blauen Himmel sorgen. In der Osthälfte wird es nicht strahlend sonnig, Schauer oder gar Gewitter sind aber kaum zu erwarten. Der Wind weht nur noch schwach, in höheren Lagen mäßig. Die Frühtemperaturen dürften 8 bis 15 Grad erreichen, die Tageshöchsttemperaturen 20 bis 28 Grad.

Mit Hochdruckeinfluss scheint am Mittwoch verbreitet die Sonne und meist zeigen sich nur wenige, hohe Schleierwolken. Im Bergland allerdings entstehen am Nachmittag mehr Quellwolken, hier sind lokale Regenschauer und Gewitter besonders entlang des Alpenhauptkammes nicht auszuschließen. Der Wind weht schwach bis mäßig aus unterschiedlichen Richtungen. Die Frühtemperaturen werden neuerlich bei 8 bis 15 Grad liegen. In Tirol klettern die Temperaturen tagsüber auf bis zu 31 Grad. Für Österreich sagen die ZAMG-Experten Tageshöchsttemperaturen von 24 bis 31 Grad voraus.

Am Donnerstag überwiegt sonniges und sommerliches Wetter. Im Laufe des Feiertags entstehen dann aber Quellwolken und vor allem im Bergland sowie generell im Süden steigt die Schauer- und Gewitterneigung wieder etwas an. Der Wind frischt im Westen lebhaft aus Nordwest auf. Nach Frühtemperaturen von 12 bis 18 Grad erreicht das Thermometer in Tirol am Nachmittag 26 bis 30 Grad, prognostiziert die ZAMG.