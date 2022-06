Mit E-Scooter über rote Ampel: Zwei Jugendliche in Innsbruck angefahren

Innsbruck – Zwei Jugendliche, die gemeinsam auf einem E-Scooter unterwegs waren, wurden am Sonntag in Innsbruck von einem Auto angefahren und verletzt. Laut Polizei querten die 16 und 17 Jahre alten Mädchen bei Rotlicht den Schutzweg an der Kreuzung Amraser-See-Straße/Amraser Straße.