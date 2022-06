Ausschuss zur Kapitol-Attacke nimmt Trump erneut ins Visier

Der Demokrat Schiff schrieb, Trump habe diese Lüge dazu genutzt, um letztlich den aggressiven Mob auf den Plan zu rufen, der im Jänner 2021 das Kapitol erstürmte. Der Ausschuss kündigte an, bei der Sitzung an diesem Montag werde unter anderen Trumps früherer Wahlkampfmanager William Stepien aussagen. Das Gremium kommt um 10.00 Uhr (Ortszeit/16.00 Uhr MESZ) in Washington zu seiner zweiten öffentlichen Anhörung zusammen. Dabei will es aufzeigen, dass sich Trump und seine Berater völlig im Klaren gewesen seien über ihre Niederlage bei der Wahl 2020 gegen den demokratischen Herausforderer Joe Biden - und dennoch an den Betrugsbehauptungen festgehalten hätten.