Tri tra trallala in der Wiener Staatsoper: Monteverdis Orfeo ist da!

Wien – Am Tag, als die Pride-Parade an der Oper vorbeizog, sendete der um Erneuerung und Verjüngung bemühte Direktor Bogdan Rošcˇić versöhnlichste Signale an das traditionell sehr traditionelle Wiener Publikum. Mit einer Inszenierung, der sogar die Aussöhnung mit der Ära seines Vorgängers gelingt. Auch dort war viel unverbindliche Fröhlichkeit und einfachste Regiehandarbeit zu erleben. Alles happy, schon beim Reinkommen, wenn sich im Zuschauerraum, der auch als Spielplatz dient, die ersten Hochzeitsgäste des erstmals hier gezeigten „L’Orfeo“ tummeln, während sich die anderen auf der Bühne aufwärmen.