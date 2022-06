Mann in Deutschland fuhr nach mutmaßlichem Mord in Radfahrer-Gruppe

Mannheim – In Mannheim in Deutschland hat ein flüchtiger Mann, der zuvor seinen Vater getötet haben soll, vier Fahrradfahrer mit einem Auto angefahren. Eine 71-jährige Radfahrerin wurde dabei tödlich verletzt. Drei weitere Menschen wurden schwer verletzt und kamen in Krankenhäuser, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntagabend berichteten.