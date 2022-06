Platter zu Rückzug und wie die Grünen reagieren: Das war „Tirol Live“

Es ist seit Sonntagabend das Gesprächsthema Nummer 1 in Tirol: Landeshauptmann und ÖVP-Chef Günther Platter wird sich aus der Politik zurückziehen. Landesrat Toni Mattle wurde am Montag im VP-Landesparteivorstand als Nachfolger designiert. Er soll die Tiroler Volkspartei als LH-Kandidat in vorgezogene Neuwahlen führen.