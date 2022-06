Meister WBC Tirol träumt jetzt vom Double: „Das wäre ein Hit“

Der Triumph – erstmals seit 2019 stand der Grunddurchgangssieger wieder im Finale – war hart erarbeitet. Schließlich gerieten die Tiroler am Freitagabend in Graz in der Best-of-three-Serie durch die 7:11-Niederlage in Rückstand. „Der Druck war sehr groß“, bestätigte Koroknai die schwierige Ausgangslage. Mit dem Rücken zur Wand glich die Truppe von Spielertrainer Zoltan Adam am Samstag vor heimischer Kulisse aus (13:7) – und gestern erfolgte durch den 9:6-Heimerfolg die Krönung.