Rebel Wilson vor Outing offenbar von Zeitung unter Druck gesetzt

Sydney – Die australische Schauspielerin Rebel Wilson ist nach eigenen Angaben vor ihrem Outing von einer Zeitung in eine "sehr schwierige Situation" gebracht worden. Sie habe mit dem öffentlichen Bekenntnis zu ihrer Beziehung mit einer Frau am Freitag versucht, die "Situation mit Anstand zu meistern", schrieb Wilson auf Twitter. Am Tag davor hatte der Sydney Morning Herald berichtet, über die Beziehung Bescheid gewusst und Wilson zwei Tage Zeit für ein Statement gegeben zu haben.