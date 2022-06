Messer im Spiel: 36-Jähriger bei Streit in Innsbruck verletzt

Innsbruck – Der Streit zwischen zwei 36-jährigen miteinander verwandten Nigerianern endete am Sonntagnachmittag in einer Innsbrucker Wohnung mit einem Verletzten: Wie die Polizei berichtet, gerieten sich die beiden Männer gegen 15.30 Uhr in die Haare und es kam zu einer Schlägerei. Plötzlich zückte einer der Männer ein Messer und wollte damit auf seinen Verwandten losgehen.