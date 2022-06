Radfahrer stießen in Innsbruck zusammen: 47-Jährige schwer verletzt

Der Zusammenstoß ereignete sich gegen 7.40 Uhr auf dem Radweg am Rennweg. Dort war ein 30-jähriger Radfahrer in Richtung Osten unterwegs, als ihm die 47-Jährige in einer leichten Linkskurve entgegenkam. Sie bog dabei nach links ab und es kam zu dem Frontalzusammenstoß der beiden Biker. Die schwer verletzte Deutsche wurde nach der Erstversorgung in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Der 30-Jährige zog sich ebenfalls Verletzungen unbestimmten Grades zu und wurde in die Klinik Innsbruck eingeliefert. (TT.com)