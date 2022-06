Wortfilter im Gehirn trennt bekannte und unbekannte Zeichenfolgen

Die Ergebnisse der Studie sind in der Fachzeitschrift "PLOS Computational Biology" erschienen. "Schrift ist und bleibt eine wichtige Informationstechnologie", so Benjamin Gagl, vormals Postdoktorand am Institut für Sprachwissenschaft der Uni Wien und dem Institut für Psychologie an der Uni Frankfurt, am Montag in einer Aussendung der Uni Wien.