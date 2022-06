ÖFB-Team muss gegen Dänemark die letzten Reserven mobilisieren

Trieben die Laufleistungen in den vergangenen drei Partien in neue Dimensionen – Österreichs Mittelfeldturbos Xaver Schlager (l.) und Konrad Laimer kommen vielleicht erst heute von der Bank.

Womit man bei der Gretchenfrage der Personalwahl wäre, die sich in der Viererkette quasi von selbst ergibt: Denn nach Stefan Posch, der sich beim ersten Duell (1:2) gegen die Dänen verletzte, fallen auch David Alaba und Maximilian Wöber aus. Die Abwehrreihe werden somit wohl Christopher Trimmel (mit 35 der älteste Akteur im Kader), Kevin Danso, Gernot Trauner und Tirols Bremen-Legionär Marco Friedl bilden. Im Mittelfeld hält Rangnick mehr Optionen, was für eine Pause der beiden Dauerbrenner Xaver Schlager und Konrad Laimer spricht: In Sachen frühzeitiger Balleroberungen und hochintensiver Läufe gingen die beiden Turbos in den ersten drei Spielen ja über die volle Distanz. „Ich weiß noch nicht zu 100 Prozent, mit wem wir spielen, weil ich abwarten will, wer sich wie fühlt“, gab Rangnick vor dem Abflug preis.