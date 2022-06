Frau in Groß-Enzersdorf getötet, Mann erschoss sich

Groß-Enzersdorf – In Groß-Enzersdorf (Bezirk Gänserndorf) hat am Montagvormittag ein Mann mutmaßlich seine Frau und anschließend sich selbst erschossen. In einem Wohnhaus seien zwei leblose Körper entdeckt worden, teilte Polizeisprecher Stefan Loidl auf Anfrage mit. Die Ermittlungen des Landeskriminalamtes Niederösterreich, Leib/Leben, und der Tatortgruppe waren im Gang.