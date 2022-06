Platter zu Rückzug: „Mit 68 Jahren tut man sich das nicht mehr an“

„Für Günther Platter hat das Land Tirol stets oberste Priorität. Deshalb war seine Amtszeit als Tiroler Landeshauptmann von Beginn an vom großen Vertrauen der Tiroler Bevölkerung geprägt. Ob als Nationalratsabgeordneter, Landesrat, Minister oder Landeshauptmann: Günther Platter war und ist stets ein verlässlicher Partner. Er steht stets zu seinem Kurs, zur Volkspartei und dem Land Tirol. In seiner langen Amtszeit als Landeshauptmann und Landesparteiobmann hat Günther Platter sein Heimatbundesland und die Tiroler Volkspartei im positivsten Sinne geprägt. Für all seine Leistungen hat er sich den vollsten Respekt und großen Dank verdient. Ich bedanke mich auch für die hervorragende Zusammenarbeit und wünsche ihm nur das Beste für seine Zukunft. Ich bin sicher, Günther Platter wird der Volkspartei weiterhin freundschaftlich verbunden bleiben."