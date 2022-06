Betrunkener Lkw-Fahrer sorgte mit Unfall für Sperre der Brennerautobahn

Innsbruck – Ein Lkw-Unfall kurz vor der Staatsgrenze zu Österreich hat am Montagnachmittag für eine Totalsperre der Brennerautobahn (A13) in Richtung Süden gesorgt. Wie die Polizei am Abend in einer Aussendung berichtete, wurde der Unfall von einem alkoholisierten Lastwagenfahrer verursacht.