Brennerautobahn in Richtung Süden nach Lkw-Unfall komplett gesperrt

Innsbruck – Nachdem ein Lkw im Grenzabschnitt der Brennerautobahn (A13) in Richtung Italien kurz vor 14 Uhr die Mittelleitschiene beschädigt hat, bleibt die Fahrtrichtung Süden bis auf weiteres komplett gesperrt. Das gab die Asfinag am Montagnachmittag in einer Aussendung bekannt.