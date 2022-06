Nova Rock: Einsatzkräfte ziehen positive Bilanz

Nickelsdorf – Die Einsatzkräfte haben am Montag zufrieden Bilanz über das diesjährige Nova Rock Festival gezogen. Die Abreise der Fans von den Pannonia Fields in Nickelsdorf im Bezirk Neusiedl am See verlief laut Landespolizeidirektion Burgenland im Gegensatz zur nassen Anreise trocken und ruhig. Seit Donnerstag wurden insgesamt 116 Diebstähle und 56 Drogendelikte angezeigt. Der ÖAMTC verzeichnete rund 500 Panneneinsätze.