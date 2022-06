100 Jahre Wasserski: Mit beiden Beinen fest am Wasser stehen

„Splish Splash“, die Holzlatten nehmen ein Bad. Vor 100 Jahren steckt der US-Amerikaner Ralph Samuelson zwei 240 Zentimeter lange und 23 Zentimeter breite Kieferplanken in den Waschzuber der Mutter, um sie zu erhitzen. Dann biegt er die Spitzen nach oben. Nach wochenlangen Experimenten am Wasser und in der Werkstatt ist es am 29. Juni 1922 so weit. Sein Bruder Ben sitzt im Boot und zieht den 18-jährigen Ralph, der auf den Holzbrettern steht und an einer Leine hängt, mehrere Minuten über den Lake Pepin in Minnesota. Es sind die Geburtsminuten des Wasserskifahrens.