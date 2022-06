Halbautomatische Abseitstechnik bei WM: Infantino und Collina optimistisch

Doha - FIFA-Präsident Gianni Infantino und Schiedsrichterchef Gianluigi Collina haben sich positiv über einen möglichen Einsatz halbautomatischer Abseitstechnologie bei der Fußball-WM in Katar geäußert. "Es sieht sehr gut und vielversprechend aus. Unsere Experten schauen sich das an, bevor wir eine Entscheidung treffen, ob wir es bei der WM nutzen oder nicht", sagte Infantino nach der Generalversammlung der Regelhüter des International Football Association Board (Ifab) in Doha.