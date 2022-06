51-Jähriger bei Motorradunfall in Schönberg schwer verletzt

Schönberg im Stubaital – Bei einem Unfall auf der regennassen Brennerstraße ist am Montag ein 51-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der Deutsche war gegen 11.30 Uhr in Fahrtrichtung Norden unterwegs, als ihm im Gemeindegebiet von Schönberg in einer Linkskurve der Hinterreifen wegbrach. Mit diesem touchierte er die Leitplanke und stürzte.