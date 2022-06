Westendorf – Unbekannte haben am Wochenende in Westendorf einen Baustellen-Container aufgebrochen und daraus Werkzeuge und Maschinen entwendet. Laut Polizei ereignete sich die Tat zwischen Freitagmittag und Montag um 8 Uhr in der Früh. Der entstandene Schaden beträgt rund 5000 Euro. (TT.com)