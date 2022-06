Mehrere Tote in Folge von Überschwemmungen in Türkei

Ankara – Nach Überschwemmungen in der Türkei sind mehrere Menschen ums Leben gekommen. In der Provinz Ankara sei die Zahl der Toten auf vier gestiegen, schrieb der türkische Gesundheitsminister Fahrettin Koca am Montag auf Twitter. Acht Menschen seien nach dem von heftigem Regen ausgelösten Unwetter zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht worden. Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete, das vierte Todesopfer sei erst nach einer mehrtägigen Suche gefunden worden.