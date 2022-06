Minimal Music im Farbenrausch bei den Wiener Festwochen

Wien – Die Drehbühne ist ein buntes Zwischenreich, halb archaisch, halb futuristisch: Tempel, Höhle, ein rundes Tor in Metalloptik mit einer Art Showtreppe, dazwischen Lavalampen-orange Feuerstellen, Knochen, Pflanzen und Riesen-Screens, bespielt mit fantastischen, sich ständig in sich selbst auflösenden Naturbildern. Bevölkert wird dieses seltsame Eiland, das Regisseurin Susanne Kennedy und Bühnenbildner Markus Selg in die Halle E des Museumsquartiers gespült haben, von einem Stamm gleichsam aus der Zeit Gefallener.

Ihre Welt darf man betreten, das Publikum soll, so Kennedys Idee, Teil des Geschehens werden und sitzend, liegend, umhergehend Philip Glass’ Oper „Einstein on the beach“ erleben. Als „Anti-Oper“ konzipiert, gilt das Werk seit der Uraufführung 1976 in Avignon als einer der Meilensteine modernen Musiktheaters.