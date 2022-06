Reither Bauerntheater frönt dem Lustspiel seit 100 Jahren

Viel zu lachen gab es bereits 1968 bei „Die Ledigensteuer“. Am Mittwoch feiert „Leberkäs’ und rote Strapse“ Premiere (r.).

Reith i. A. – Spielfreudig dürften die Reither ja schon immer gewesen sein. Das Nikolausspiel soll bereits im 17. Jahrhundert aufgeführt worden sein, bei den Passionsspielen in Brixlegg 1913 waren auch einige Dorfbewohner involviert. Mit der Gründung des „Burschenvereins“ 1922 beginnen die schriftlichen Aufzeichnungen über das Bühnenleben in der Unterländer Gemeinde. „Dank Greti Pfurtscheller verfügt das Bauerntheater Reith über eine umfangreiche Chronik, weshalb die Geschichte sehr gut dokumentiert ist“, freut sich Schriftführerin Claudia.

Gespielt wurde damals in der „Mahlstube“ des Hotels Stockerwirt, später auch im neuen Schulhaus. In den 1930er-Jahren entwickelte sich daraus die „Volksbühne Reith“, die mit einigen Unterbrechungen, etwa während des Zweiten Weltkriegs, fast jährlich ein volkstümliches Theaterstück inszenierte. Das „Bauerntheater Reith“, später „Reither Bauerntheater“, existiert unter diesem Namen seit 1953.

Mit Aufführungen unter freiem Himmel feiert die Bühne heuer ihr 100-Jahr-Jubiläum. Erstmals wird der Musikpavillon im Dorf in ein Theater umgewandelt, zu sehen gibt es Regina Röschs Komödie „Leberkäs’ und rote Strapse“. Regie führt Michaela Hechenblaikner, die bereits drei Stücke auf die Bühne brachte. Die Lachmuskeln werden heuer nach der zweijährigen Zwangspause wieder trainiert: Das Leben der drei Freunde Friedhelm, Sigi und Peter verläuft ruhig, zu ruhig. Während früher Halligalli auf der Tagesordnung stand, ist mittlerweile „Musikantenstadl“ am Samstagabend der Höhepunkt der Woche. Einmal wieder so richtig abfeiern und Gas geben wollen sie – ihre Frauen werden dazu auf ein Wellness-Wochenende geschickt. Doch die Damen haben eigene Pläne für das Wochenende ...