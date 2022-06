Hinterfragte Räume: RLB-Kunstpreis 2022 für Anna-Maria Bogner, Ausstellung folgt

Anna-Maria Bogner (*1984) lebt und arbeitet in Düsseldorf.

Innsbruck – Zum zehnten Mal wurde gestern der RLB-Kunstpreis vergeben. Zum zehnten Mal flossen damit seit 2004 18.000 Euro in die KünstlerInnenförderung, richtet sich der Preis der Raiffeisen Landesbank doch explizit an Tiroler Kunstschaffende unter 40. 47 Willige haben sich heuer beworben. Den Hauptpreis (dotiert mit 10.000 Euro) erhielt die Schwazerin Anna-Maria Bogner, die zwei Förderpreise (je 4000 Euro) gingen an die Innsbruckerin Helena Lea Manhartsberger und die Brixnerin Maria Walcher.