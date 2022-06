Sorge ist groß: In Tirol wird das Blut knapp, Spenden dringend benötigt

465 ml Blut werden aus der Armvene der Spender entnommen. Der Vorgang dauert etwa sechs bis sieben Minuten. (Symbolbild) © iStock

Innsbruck – Geht es um das Thema Blutspenden, so gelten die Tiroler als spendierfreudig. Sogar letztes Jahr, während der Hochzeit der Pandemie, als man im Osten Österreichs vor eine Blutreserven-Knappheit warnte, sah im Westen die Versorgungslage besser aus. Doch nun hat sich die Situation geändert.

„Seit etwa drei, vier Wochen bemerken wir einen extremen Rückgang an Blutspenden“, sagt Manfred Gaber, Organisationsleiter vom Blutspendedienst Tirol am heutigen Weltblutspendetag. Die Lagerbestände sind zurückgegangen. „Noch nie war der Engpass bereits im Juni so hoch.“ Die Gründe dafür seien vielseitig. Es ist sehr früh sehr heiß geworden, das heißt, die Menschen sind draußen, lassen es sich gut gehen. Hinzu kommt, dass die Bevölkerung aufgrund der Pandemie und des Ukraine-Krieges müde geworden ist. Das Blutspenden ist in den Hintergrund gerückt. „Wir blicken mit Sorge auf die Sommermonate“, betont Gaber und ruft zum Blutspenden auf.

„Wir brauchen 100 Liter Blut pro Tag"

Noch musste keine Operation abgesagt werden. Doch wenn es zu einem größeren Unglück, wie etwa kürzlich das Zugunglück in Garmisch, kommt, so sieht die Lage gleich anders aus. „In Garmisch konnten wir mit 100 Blutkonserven aushelfen. Auch in Bayern hat man dasselbe Problem“, erklärt Gaber. Wichtig sei, dass der Speicher kontinuierlich aufgefüllt werden. „Wir brauchen 100 Liter Blut pro Tag, um den Bedarf der Tiroler Krankenhäuser gewährleisten zu können und um alle Blutgruppen abzudecken“, betont der Organisationsleiter. Die Konserven sind 42 Tage haltbar. Nur etwa vier Prozent der 18- bis 70- Jährigen würden regelmäßig, also durchschnittlich 1,4-mal pro Jahr, ihr Blut spenden.

Auch aufgrund des demografischen Wandels zeichnet sich ein Mangel an Blutspenden ab. Die Baby-Boomer-Generation kommt zunehmend in das Alter, in dem sie kein Blut mehr spenden kann. Gleichzeitig ist diese Altersgruppe verstärkt auf Blutspenden angewiesen. Vor allem junge Menschen seien nun gefragt. „Durch die sozialen Medien ist es leicht, Erstspender einmalig zu motivieren. Wichtig ist es aber, dass die Menschen regelmäßig zum Spenden kommen“, betont Gaber. (nic)