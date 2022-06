Kampf gegen die Teuerung: Koalition verspricht Milliarden-Paket zur Entlastung

Wien – Über Zahlen und Summen hüllten sich die Verhandler von ÖVP und Grünen gestern noch in Schweigen. Nur eines ist zu hören: Das neue Programm werde jedenfalls umfangreicher sein als die bisherigen zwei Pakete gegen die Auswirkungen der Teuerung – und diese waren nach offizieller Berechnung vier Milliarden Euro schwer.

Die Koalitionsparteien wollen ihr Paket heute präsentieren, rechtzeitig vor der Sitzung des Nationalrats, in der die Opposition ihre Forderungen vorlegen will. Einige Eckpunkte kündigten ÖVP und Grüne bereits an: Enthalten ist etwa eine Einigung auf die Abschaffung der „kalten Progression“. Davon sollen laut Informationen von gestern Bezieher niedriger Einkommen stärker profitieren.