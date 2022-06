Viel Wind um die große Flaute im Westen: Tirol wehrt sich gegen Kritik vom Bund

Innsbruck, Wien – 733 Anlagen stehen in Niederösterreich, im Burgenland sind es 427 und in der Steiermark 104 – dann wird es schon relativ dünn in Sachen Windkraft. In Oberösterreich gibt es noch 30 Windräder, in Kärnten aktuell zwei, bald zwölf (zehn werden gerade gebaut) – und in Salzburg, Tirol und Vorarlberg sind es: null. Flaute statt Aufwind im Westen. Dabei will die Bundesregierung bis 2030 den österreichischen Strombedarf vollständig aus erneuerbaren Energien decken – dafür müsste Strom aus Windkraft aber fast verdreifacht werden. Das Klimaschutzministerium will deshalb die Verfahren zur Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) beim Bau von Windkraftanlagen beschleunigen, kündigte Ministerin Leonore Gewessler (Grüne) gestern an. Künftig sollen Anlagen in Bundesländern ohne Energieraumplanung – etwa Tirol – auch ohne Widmung gebaut werden dürfen, es soll weniger Doppelprüfungen in den Verfahren geben und der Energiewende soll ein besonders großes öffentliches Interesse gesetzlich zugeschrieben werden. Das Burgenland, Niederösterreich und die Steiermark seien die Bundesländer, die bereits jetzt eine Energieraumplanung haben – sie teilen sich laut Daten der IG Windkraft mit 95 Prozent den Löwenanteil der Stromerzeugung durch Wind. Dabei „hat auch das Burgenland ein Landschaftsbild“, fand Gewessler gestern deutliche Worte. Ihr fehle deshalb jedes Verständnis dafür, zu sagen: „Ich bin zwar bereit, für einen Skilift einen Berggipfel wegzusprengen, aber die Infrastruktur für Windenergie stört das Landschaftsbild.“