Stelldichein der Sternchen: Auch Harald Schmidt kommt zum Zeughaus-Open-Air

Die offensichtlich auch schlechtwettertaugliche Westbahntheater-Produktion „Nach dem Regen“ ist am 30. Juni bei Theater unter Sternen zu sehen.

Innsbruck – Vor Kurzem war Harald Schmidt beim Zillertaler Steudltenn-Theater zu Gast. Am 29. Juni macht die Late-Night-Legende erneut in Tirol Station. Im Gepäck hat er auch bei „Theater unter Sternen“ im Innsbrucker Zeughaus sein Thomas-Bernhard-Buch „In der Frittatensuppe feiert die Provinz Triumphe“. Im Gespräch mit Katja Gasser – künstlerische Leiterin des österreichischen Buchmessenauftritts in Leipzig 2023 – wird er auch darüber reden. Und er wird Bernhard’sche Textgenussproben verlesen lassen. Musikalisch gerahmt wird der Abend von Siggi und Juliana Haider.