Vorbereitungen für Sonnwendfeuer in Tirol laufen

Innsbruck – Am kommenden Samstag, den 18. Juni, gibt es wieder auf etlichen Tiroler Bergen Sonnwendfeuer. Diese sollen, so heißt es etwa vom Sonnwendring Innsbruck, ein friedliches Signal für das Zusammenwirken aller Menschen und Völker sein. In vielen Tiroler Orten werden wieder wunderschöne Feuerfiguren von den Bergen strahlen. Und auch in der Landeshauptstadt gehört das Feuer schon seit Jahren einfach dazu.