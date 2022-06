Dreh in Deutschland: Dünne Komparsen für „Tribute von Panem"-Prequel gesucht

Das rührt daher, dass ein Großteil der Bevölkerung in dem totalitären Staat Panem in der Buchvorlage als stark unterernährt beschrieben wird, erklärte Gregor Weber, Mitinhaber der Agentur Eick. Ein Muss für die Komparsen sei zudem ein natürliches und ausdrucksstarkes Aussehen. Sichtbar gefärbte oder gesträhnte Haare seien ungeeignet, ebenso wie Permanent Make-up, Solariumsbräune, feste Zahnspangen, Tunnelohrringe, Piercings und Tattoos an sichtbaren Körperstellen. Die Bewerberinnen und Bewerber sollten zudem bereit sein, sich gegebenenfalls die Haare schneiden zu lassen. „Außerdem werden viele junge Erwachsene, die mindestens 17 Jahre alt sind, aber jünger aussehen, gesucht. Bewerbungen von Menschen mit körperlicher Behinderung, auch mit sichtbaren Narben oder Amputationen, sind herzlich willkommen", so Weber.