AK warnt: Plastikgeld kann im Urlaub zur Spesenfalle werden

Wien – Die Arbeiterkammer (AK) warnt vor Spesenfallen beim Zahlen und Geldabheben mit Plastikgeld im Urlaub, vor allem im Nicht-Euro-Raum. Am besten kommen Urlauberinnen und Urlauber in Euro-Ländern noch mit der Bankomatkarte weg. Achtung: In Nicht-Euro-Ländern fallen beim Plastikgeld immer Spesen an. Wer dort etwa fürs Hotel 400 Euro zahlt, hat mit der Kreditkarte Spesen bis zu acht Euro, mit der Debitkarte bis zu 5,50 Euro. Die Kreditkarte im Inland oder Euroraum ist spesenfrei.