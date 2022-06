Tiroler Verein baut Kinderdorf: Wiltener Sängerknaben singen für Waisen in Simbabwe

Innsbruck – Hoffnung. Diese haben Nicole Karombe-Rott und ihr Mann Martin Karombe nie aufgegeben. Und das Paar aus Polling hat es sich zur Aufgabe gemacht, sie auch weiterzugeben – an Kinder, die im gut 7500 Kilometer entfernten Simbabwe alleine aufwachsen müssen. In dem südafrikanischen Land leben mehr als 1,3 Millionen Waisenkinder, davon 1 Million Aids-Waisen. Die Krankheit hat dort fast jedem vierten Kind die Eltern genommen. Aber auch die extreme Armut – die Arbeitslosenquote liegt bei rund 90 Prozent – treibt die Kinder auf die Straße, wo Gewalt und Angst an der Tagesordnung stehen.

Nicole Karombe-Rott und ihr Mann Martin Karombe haben sich 2014 bei der gemeinsamen Arbeit mit Waisenkindern im Simbabwe kennen- und lieben gelernt. Martin selbst stammt aus der Stadt Mutare in Simbabwe. Seit 2017 lebt das Paar mit seinen zwei Söhnen wieder in Polling.

Um diesen Bau voranzutreiben, erheben nun die Wiltener Sängerknaben ihre Stimmen. Nachdem Corona zweimal dazwischenfunkte, soll das Benefizkonzert jetzt am Mittwoch, 15. Juni, um 19 Uhr im Congress in Innsbruck stattfinden. Karten gibt es noch (siehe Infokasten). Der Reinerlös kommt jedenfalls dem Verein zu Gute – in Zukunft sollen noch zwei weitere Dörfer errichtet werden, um insgesamt 30 Kindern ein Zuhause zu geben. Zudem braucht es auch Fahrzeuge, um das tägliche Leben zu erleichtern (etwa für Einkäufe oder Arztbesuche) und um einen sicheren Schulweg zu gewährleisten. Noch wird all das zu Fuß gemeistert. Es bedarf also weiter vieler helfender Hände, um die nächsten Schritte gehen zu können. Und somit vielen Kindern die Hoffnung auf ein besseres Leben zu schenken.