Gut zu wissen: Das bringt das Anti-Teuerungspaket der Regierung

Die Regierung will die Teuerung mit einer Vielfalt an Maßnahmen bekämpfen.

Wien – Die Regierung hat am Dienstag ein 6 Mrd. Euro schweres Anti-Teuerungs-Paket präsentiert. Dieses enthält einerseits kurzfristige Maßnahmen, mit denen die Bevölkerung sofort entlastet wird, und anderseits langfristige, strukturelle Änderungen. Bis 2026 soll das Entlastungspaket damit ein Volumen von 28 Milliarden Euro umfassen, so das Kanzleramt in einer Aussendung. Was es dazu zu wissen gibt.